В Венгрии закроют университет Сороса
Власти Венгрии собираются зарыть действующий в стране Центрально-Европейский университет (CEU), который принадлежит фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.
Поправки в законодательство, позволяющие сделать это, накануне были одобрены венгерским парламентом и теперь утверждены президентом Яношем Адером.
CEU намерен оспаривать конституционность закона и бороться с ним, используя все легальные способы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Венгерский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что документ не нарушает академические свободы и не противоречит нормам международного права.
Следующая новость Маккейн обвинил Москву в потакании Дамаску в использовании химоружия
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии