В Венгрии закроют университет Сороса

Власти Венгрии собираются зарыть действующий в стране Центрально-Европейский университет (CEU), который принадлежит фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

Поправки в законодательство, позволяющие сделать это, накануне были одобрены венгерским парламентом и теперь утверждены президентом Яношем Адером.

CEU намерен оспаривать конституционность закона и бороться с ним, используя все легальные способы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Венгерский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что документ не нарушает академические свободы и не противоречит нормам международного права.