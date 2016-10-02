В Венгрии начался референдум по квотам ЕС на размещение беженцев

В воскресенье, 2 октября во всех городах Венгрии открылись участки для голосования по вопросу об утвержденных Евросоюзом квотах на размещение беженцев и вынужденных переселенцев. Гражданам предложено ответить на вопрос: «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания?»

Результаты голосования начнут поступать с большей части избирательных участков с 21 до 23 часов по московскому времени. Зарегистрировано 8,2 миллиона избирателей, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 4,1 миллиона граждан Венгрии, - сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национальной избирательной комиссии Венгрии Илону Палфи.

По данным социологических опросов, около 70 процентов населения страны собирается проголосовать против обязательных квот.

Результаты референдума не будут иметь юридической силы в ЕС, но правительство может потребовать внести изменения в Лиссабонский договор, исключив из него правила, регулирующие миграцию.

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