Венгерский референдум по квотам ЕС на беженцев могут признать несостоявшимся

В Венгрии завершилось голосование по вынесенному на референдум вопросу «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания (парламента)?».

По предварительным данным, в опросе приняли участие 3 миллиона 185 тысяч человек, что составляет 39,88 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Однако референдум будет признан состоявшимся лишь при 50-процентной явке.

Председатель Центрального избирательного комитета Венгрии Андраш Патьи уже заявил, что явка избирателей на референдуме будет выше 40 процентов, но вряд ли достигнет необходимых 50 процентов, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство МТИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан же заявил, что исключительное право решать вынесенный на референдум вопрос будет передано парламенту страны, даже если плебисцит не соберет нужного кворума.

- Состоявшийся референдум лучше, чем несостоявшийся, но все равно будут законодательные последствия, потому что мы взяли на себя обязательство предоставить парламенту исключительное право решать, вместе с кем венгры хотят жить. Мы сделаем это вне зависимости от того, будет ли референдум признан состоявшимся или нет, - заявил Орбан.

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