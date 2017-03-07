Венеция может уйти под воду
Британские ученые в ходе исследований выяснили, что уже в этом столетии под водой окажется значительная часть Италии. По их мнению, уровень Средиземного моря к 2100 году может подняться на 140 см. И это при том, что за прошедшую тысячу лет его уровень изменился всего на 30 см.
Прийти к такому выводу ученым позволило изучение каменных жерновов, которые применялись в этих местах для перемалывания муки еще 6 тысяч лет назад, - сообщает «Экономика сегодня».
Таким образом, под угрозой затопления оказались 33 региона Италии. Немалую роль сыграло глобальное потепление и как следствие — активное таяние ледников. Венеция, которая расположена на воде, может в числе первых исчезнуть с карты мира.
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