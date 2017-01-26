В Венеции беженец из Гамбии утонул под смех и расистские выкрики туристов

Туристы снимали на смартфоны, смеялись и выкрикивали расистские речовки, когда 22-летний гамбиец Патех Сабалли тонул в Большом канале в Венеции.

Он какое-то время пытался оставаться на поверхности воды, пока собравшиеся на берегу кричали, чтобы он плыл домой, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

Вместе с тем сообщается, что тонущему мигранту бросили по крайней мере три спасательных круга, но он не смог добраться ни до одного из них.

- Я не хочу никого обвинять, но, может, можно было сделать что-то еще, чтобы спасти его, — приводит газета слова местного главы ассоциации итальянских спасателей Дино Бассо.

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