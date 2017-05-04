В Венесуэле застрелен один из лидеров студенческого движения
В Венесуэле убит глава отделения национальной студенческой организации в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Баутиста Лопес.
Согласно данным прокуратуры, Лопеса убили во время выступления на студенческом собрании. К нему подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле. В результате инцидента еще три человек были ранены, передает РИА «Новости».
В стране проходят акции протеста студентов, недовольных правлением президента Николаса Мадуро. Протестующих разгоняют отряды национальной гвардии, применяя слезоточивый газ.
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