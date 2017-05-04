В Венесуэле застрелен один из лидеров студенческого движения

В Венесуэле убит глава отделения национальной студенческой организации в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Баутиста Лопес.

Согласно данным прокуратуры, Лопеса убили во время выступления на студенческом собрании. К нему подошел неизвестный и произвел несколько выстрелов. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле. В результате инцидента еще три человек были ранены, передает РИА «Новости».

В стране проходят акции протеста студентов, недовольных правлением президента Николаса Мадуро. Протестующих разгоняют отряды национальной гвардии, применяя слезоточивый газ.