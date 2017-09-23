В Венесуэле выстроились многочасовые очереди на заправках

В Венесуэле на заправках зафиксированы многочасовые очереди за топливом.

Как пишет «Интерфакс», в Каракасе очереди составляют до четырех часов и насчитывают до трехсот автомобилей. В штате Мерида дефицит бензина продолжается пять дней. Там в один бак заливают не больше 30 литров топлива. В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензином снабжают только общественный транспорт и фермеров.

Ранее министр нефти Эулохио дель Пино заверил жителей страны, что вскоре дефицит будет устранен. В настоящее время в стране отмечается недостаток продуктов питания и товаров первой необходимости.