В Венесуэле введен запрет на ношение оружия

Власти Венесуэлы ввели запрет на ношение оружия. Он будет действовать в течение полугода.

Запрет установлен в целях обеспечения безопасности, мира и внутреннего порядка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Этим он вызвал недовольство парламента и оппозиции. Один из оппозиционных лидеров Энрике Каприлес призвал сторонников к продолжению протестов.

Массовые митинги оппозиции проходят в Венесуэле в течение последнего месяца. Поводом для них послужило решение Верховного суда, которое ограничило власть Национальной ассамблеи. Жертвами беспорядков, сопровождающих протестные акции, стали около 30 человек.