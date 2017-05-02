В Венесуэле введен запрет на ношение оружия
Власти Венесуэлы ввели запрет на ношение оружия. Он будет действовать в течение полугода.
Запрет установлен в целях обеспечения безопасности, мира и внутреннего порядка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Этим он вызвал недовольство парламента и оппозиции. Один из оппозиционных лидеров Энрике Каприлес призвал сторонников к продолжению протестов.
Массовые митинги оппозиции проходят в Венесуэле в течение последнего месяца. Поводом для них послужило решение Верховного суда, которое ограничило власть Национальной ассамблеи. Жертвами беспорядков, сопровождающих протестные акции, стали около 30 человек.
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