В Венесуэле сгорел дом Уго Чавеса

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в штате Баринас был уничтожен пожаром.

Подожгли здание участники антиправительственных протестов, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поджог дома бывшего главы государства стал ответом на убийство 19-летнего студента. Протестующие обвиняют в этом бойцов Национальной боливарианской гвардии.

Акции протеста отрясают Венесуэлу больше месяца. Их участники требуют отставки нынешнего главы государства Николаса Мадуро. В общей сложности в результате столкновений митингующих с правоохранителями погибли 50 человек.