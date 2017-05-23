В Венесуэле сгорел дом Уго Чавеса
Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в штате Баринас был уничтожен пожаром.
Подожгли здание участники антиправительственных протестов, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Поджог дома бывшего главы государства стал ответом на убийство 19-летнего студента. Протестующие обвиняют в этом бойцов Национальной боливарианской гвардии.
Акции протеста отрясают Венесуэлу больше месяца. Их участники требуют отставки нынешнего главы государства Николаса Мадуро. В общей сложности в результате столкновений митингующих с правоохранителями погибли 50 человек.
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