В Венесуэле полицейские зашили себе рты

Пятеро венесуэльских полицейских, обвиненных в убийстве, зашили себе рты. Таким образом он протестуют против незаконного лишения свободы.

Год назад 14 стражей порядка были арестованы по подозрению в убийстве журналиста. В ходе расследования выяснилось, что к совершению данного преступления они непричастны. Однако на свободу их не отпускают.

Полицейские опубликовали сообщение в соцсетях, в котором отметили, что их просьбы об освобождении остаются без ответа. При этом отметили, что пребывание в заключении негативно отражается на их здоровье, передает РИА «Новости».

Ранее стражи порядка объявляли голодовку, чтобы достучаться до властей. В этой акции их поддерживали родственники.