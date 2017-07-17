В Венесуэле полицейские зашили себе рты
Пятеро венесуэльских полицейских, обвиненных в убийстве, зашили себе рты. Таким образом он протестуют против незаконного лишения свободы.
Год назад 14 стражей порядка были арестованы по подозрению в убийстве журналиста. В ходе расследования выяснилось, что к совершению данного преступления они непричастны. Однако на свободу их не отпускают.
Полицейские опубликовали сообщение в соцсетях, в котором отметили, что их просьбы об освобождении остаются без ответа. При этом отметили, что пребывание в заключении негативно отражается на их здоровье, передает РИА «Новости».
Ранее стражи порядка объявляли голодовку, чтобы достучаться до властей. В этой акции их поддерживали родственники.
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