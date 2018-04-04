В Венесуэле окончательно узаконили криптовалюты

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило указ об использовании национальной криптовалюты «петро» и других цифровых платежных средств.

В документе закреплено, что полномочиями по созданию, выпуску и обращению криптовалют в Венесуэле обладает государству. В то же время доступ к ним предоставлен компаниям и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам Венесуэлы, сообщает РИА «Новости».

«Петро» обеспечивается добываемой в стране нефтью. Данной криптовалютой Каракас собирается оплачивать поставляемые из России автомобильные комплектующие.