В Венесуэле окончательно узаконили криптовалюты
Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило указ об использовании национальной криптовалюты «петро» и других цифровых платежных средств.
В документе закреплено, что полномочиями по созданию, выпуску и обращению криптовалют в Венесуэле обладает государству. В то же время доступ к ним предоставлен компаниям и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам Венесуэлы, сообщает РИА «Новости».
«Петро» обеспечивается добываемой в стране нефтью. Данной криптовалютой Каракас собирается оплачивать поставляемые из России автомобильные комплектующие.
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