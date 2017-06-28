В Венесуэле обстреляли здание Верховного суда

Антиправительственные протесты в Венесуэле продолжаются. К ним присоединились представители полиции, которые обстреляли здание Верховного суда страны.

Огонь велся с борта служебного вертолета. Кроме того, на здание было сброшено несколько гранат, сообщает URA.RU со ссылкой на СМИ. После этого, люди, сидевшие в вертолете, развернули плакат, на котором было написано: «350. Свобода». Предполагается, что речь идет о статье венесуэльской конституции, согласно которой народ может не признать власть, нарушающую права человека и демократические ценности.

О погибших и пострадавших в ходе обстрела здания суда не сообщается.

Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее терактом и поклялся, что организатор акции и все причастные к ней будут найдены.

Акции протеста в Венесуэле продолжаются в течение нескольких месяцев. Поводом для них послужило решение президента ограничить полномочия парламента, в котором оппозиция составляет большинство.