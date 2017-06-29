В Венесуэле найден угнанный заговорщиками вертолет

В Венесуэле обнаружен полицейский вертолет, на котором были атакованы здание Верховного суда страны и МВД в Каракасе, сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Айссами.

По его словам, воздушное судно было обнаружено на севере штата Варгас в районе побережья. Поиск террористов, захвативших вертолет, продолжается.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Оскаром Пересом 28 июня угнала полицейский вертолет и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро.

Сведений о пострадавших при воздушной атаке не поступало, сообщает «Национальная служба новостей».