В Венесуэле можно купить квартиру за криптовалюту
Власти Венесуэлы разрешили использовать национальную криптовалюту El Petro для приобретения недвижимости.
По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, соответствующие операции с недвижимостью в республике можно будет проводить начиная с 20 апреля.
Вместе с тем Мадуро также объявил о деноминации боливаров с целью улучшения экономической ситуации в стране, сообщает «Экономика сегодня».
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