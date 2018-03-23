В Венесуэле можно купить квартиру за криптовалюту

Власти Венесуэлы разрешили использовать национальную криптовалюту El Petro для приобретения недвижимости.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, соответствующие операции с недвижимостью в республике можно будет проводить начиная с 20 апреля.

Вместе с тем Мадуро также объявил о деноминации боливаров с целью улучшения экономической ситуации в стране, сообщает «Экономика сегодня».