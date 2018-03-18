В Венесуэле из-за дефицита наличных выпустили местную валюту
В Венесуэле в связи с гиперинфляцией и дефицитом наличных денег выпустили местную валюту.
Об этом сообщил глава финансового комитета Национального собрания страны Хосе Герра. Как стало известно РБК, деньги печатает мэрия.
13 марта власти страны отчитались о том, что за месяц инфляция в стране достигла 80%, а годовая – превысила 6000%.
С 1 марта в Венесуэле повысили минимальную зарплату – с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. По официальному курсу валюты это составляет 12 долларов, на черном рынке – 2 доллара.
Четыре года подряд страна занимает первое место в рейтинге самых «несчастных» экономик мира по версии агентства Bloomberg
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