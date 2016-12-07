В Венесуэле будут выпускать автомат Калашникова

Завод по производству автоматов Калашникова начнет работу в Венесуэле в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, к указанному сроку предприятие должно заработать в полную силу. Однако сейчас его здание готово только наполовину. Рогозин пояснил, что его будут достраивать местные подрядчики, передает РИА «Новости».

Вице-премьер также рассказал, что российское оборудование для завода уже поставлено в Венесуэлу и находится на ответственном хранении. На нем будут производиться автоматы АК-103 и боеприпасы к ним.