В Венесуэле более 200 человек пострадали в ходе акций протеста
В Венесуэле во время протестов, сопровождавшихся беспорядками, пострадали 223 человека.
Согласно данным оппозиционного «Блока демократического единства», 19 и 20 апреля в общей сложности были задержаны 585 человек. Несмотря на это, оппозиция намерена продолжать протестные акции, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Поводом для них послужили решения Верховного суда Венесуэлы относительно полномочий главы государства Николаса Мадуро, и запрет одному из оппозиционных лидеров Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности на протяжении 15 лет.
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