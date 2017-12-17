Венесуэла и «Роснефть» подписали соглашение о добыче нефти на шельфе

Венесуэла подписала соглашение с «Роснефтью», которое разрешает российской компании разведку и развитие газовых месторождений на шельфе страны.

При подписании договора присутствовали президент Венесуэлы Николас Мадуро, министр нефтяной промышленности республики Мануэль Кеведо и глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

Венесуэльская компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) была создана в 1976 году и входила в пятерку крупных нефтяных компаний мира. Кризис 2014 года подорвал ее положение, и теперь 30% внешнего долга страны составляют долги PDVSA.