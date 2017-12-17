Венесуэла и «Роснефть» подписали соглашение о добыче нефти на шельфе
Венесуэла подписала соглашение с «Роснефтью», которое разрешает российской компании разведку и развитие газовых месторождений на шельфе страны.
При подписании договора присутствовали президент Венесуэлы Николас Мадуро, министр нефтяной промышленности республики Мануэль Кеведо и глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает «Интерфакс».
Венесуэльская компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) была создана в 1976 году и входила в пятерку крупных нефтяных компаний мира. Кризис 2014 года подорвал ее положение, и теперь 30% внешнего долга страны составляют долги PDVSA.
Следующая новость В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии