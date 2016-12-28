Венесуэла прогнозирует подорожание нефти на 10-15 долларов за баррель

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино прогнозирует рост цен на нефть на 10-15 долларов за баррель на фоне достигнутого между странами-экспортерами соглашения о заморозке нефтедобычи.

Ранее венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA объявила о снижении уровня нефтедобычи на 95 тысяч баррелей в сутки, начиная с 1 января 2017 года, сообщает «Экономика сегодня».

ОПЕК и 11 стран во главе с Россией по итогам переговоров, состоявшихся в Вене, пришли к решению о совместных действиях по стабилизации рынка нефти, сократив добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.