Венесуэла попросила Дональда Трампа не вмешиваться в ее дела

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса попросил президента США Дональда Трампа воздержаться от вмешательства в дела его страны.

В ответ на рекомендации американского лидера правительству Венесуэлы сменить политический курс, Арреаса напомнил ему, что он не является президентом мира.

«Ни один мировой лидер не может оспаривать нашу демократию, наш суверенитет и критиковать нашу правительственную модель», - цитирует министра РИА «Новости».

Арреаса подчеркнул, что Венесуэла будет отстаивать свой суверенитет, но при этом готова к диалогу со Штатами.