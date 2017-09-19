Венесуэла попросила Дональда Трампа не вмешиваться в ее дела
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса попросил президента США Дональда Трампа воздержаться от вмешательства в дела его страны.
В ответ на рекомендации американского лидера правительству Венесуэлы сменить политический курс, Арреаса напомнил ему, что он не является президентом мира.
«Ни один мировой лидер не может оспаривать нашу демократию, наш суверенитет и критиковать нашу правительственную модель», - цитирует министра РИА «Новости».
Арреаса подчеркнул, что Венесуэла будет отстаивать свой суверенитет, но при этом готова к диалогу со Штатами.
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