Венесуэла окончательно решила выйти из состава ОАГ
Власти Венесуэлы подтвердили свое намерение покинуть Организацию американских государств (ОАГ), о котором было объявлено еще год назад.
Поводом для этого послужили заявления вице-президента США Майка Пенса. Некоторое время назад он призвал ввести финансовые и визовые ограничения в отношении руководства Венесуэлы, обвинив его в коррупции. Кроме того, он возложил на президента страны Николаса Мадуро ответственность за разрушение демократии.
Каракас, в свою очередь, обвинил США в высокомерии, а ОАГ – в оживлении колониализма, передает РИА «Новости».
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