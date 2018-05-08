Венесуэла окончательно решила выйти из состава ОАГ

Власти Венесуэлы подтвердили свое намерение покинуть Организацию американских государств (ОАГ), о котором было объявлено еще год назад.

Поводом для этого послужили заявления вице-президента США Майка Пенса. Некоторое время назад он призвал ввести финансовые и визовые ограничения в отношении руководства Венесуэлы, обвинив его в коррупции. Кроме того, он возложил на президента страны Николаса Мадуро ответственность за разрушение демократии.

Каракас, в свою очередь, обвинил США в высокомерии, а ОАГ – в оживлении колониализма, передает РИА «Новости».