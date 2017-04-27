Венесуэла намерена покинуть ОАГ

Венесуэла решила прекратить свое членство в составе Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявила глава МИД страны Делси Родригес.

Она пояснила, что решение было принято после встречи членов ОАГ в штаб-квартире в Вашингтоне. В ее ходе Постоянный совет проголосовал за проведение специальной сессии, на которой должна быть дана оценка ситуации в Венесуэле. По словам Родригес, ОАГ стремится взять страну под опеку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АР.

Министр отметила, что процедура выхода Венесуэлы из состава организации будет начата немедленно и займет два года. Президент страны Николас Мадуро в своем Twitter подтвердил, что Венесуэла покидает ОАГ.