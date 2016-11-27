В Вене подожгли лагерь для беженцев

Неизвестные подожгли лагерь для беженцев в Вене. Злоумышленники бросили в здание коктейль с зажигательной смесью.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит расследование случившегося.

В соседней Германии в первые 10 месяцев текущего года было зарегистрировано уже 832 нападения на приюты для беженцев. Их совершили в основном правые радикалы, сообщает ТАСС.