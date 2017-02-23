Суд в Вене отпустил украинского бизнемсена Фирташа на свободу

Земельный суд Вены отклонил ходатайство прокуратуры об аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по запросу Испании и отпустил его на свободу без внесения дополнительного залога.

Суд ограничился тем, что обязал Фирташа не покидать Австрию и изъял у него загранпаспорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда Кристину Зальцборн.

Ранее бизнесмен был арестован по запросу об экстрадиции из США. Однако после внесения залога в размере 125 миллионов евро вышел на свободу. Вена отказалась выдавать его штатам, отметив, что из запроса невозможно исключить политические мотивы.

Прокуратура Вены обжаловала это решение суда первой инстанции. Апелляция была удовлетворена Верховным земельным судом Вены. Окончательное решение по данному делу будет принято министром юстиции Австрии.