Велосипедист напал на полицейского в Ижевске и получил пулю в ответ

В Ижевске местный житель напал на полицейского, когда тот проверял номер его велосипеда.

Как сообщили агентству «URA.RU» в пресс-службе МВД по Удмуртии, ранее судимого мужчину остановил сотрудник правоохранительных органов. Ему показалось, что велосипед, на котором тот передвигался, находился в розыске.

На просьбу остановиться мужчина ранил полицейского ножом. В ответ сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате столкновения мужчина скончался в машине скорой помощи. Полицейский был доставлен в больницу.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в аэропорту «Пулково» сняли с рейса авиадебошира, который попытался сдернуть погоны с сотрудника полиции.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Роман Абрамович остался без британской визы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО