Велосипедист напал на полицейского в Ижевске и получил пулю в ответ

В Ижевске местный житель напал на полицейского, когда тот проверял номер его велосипеда.

Как сообщили агентству «URA.RU» в пресс-службе МВД по Удмуртии, ранее судимого мужчину остановил сотрудник правоохранительных органов. Ему показалось, что велосипед, на котором тот передвигался, находился в розыске.

На просьбу остановиться мужчина ранил полицейского ножом. В ответ сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате столкновения мужчина скончался в машине скорой помощи. Полицейский был доставлен в больницу.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в аэропорту «Пулково» сняли с рейса авиадебошира, который попытался сдернуть погоны с сотрудника полиции.