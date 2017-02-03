Велогонщик Киттель отказался принимать извинения от украинского спортсмена

Немецкий велосипедист Марсель Киттель не принял извинения команды «Астана», от которой выступал украинский спортсмен Андрея Гривок, за инцидент во время многодневной гонки «Тур Дубая».

«Я не могу это принять. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», - написал велогонщик в своем Twitter.

По словам Киттеля, лидировавшего в гонке, Гривко на одном из сложных участков ударил его по лицу, дабы вырваться в перед. Украинец утверждает, что Киттель первый проявил агрессию, причем не только в отношении него самого, но и его партнера по команде.

Тем не менее, Гривко признал, что мог поддаться эмоциям и попросил извинений у немецкого велосипедиста и у болельщиков. Он также не стал опротестовывать решение организаторов гонки о снятии его с соревнований.

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