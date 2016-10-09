Великобританию призвали оставить "колониальные привычки"

Постпред России при ООН Виталий Чуркин призвал Великобританию забыть про "колониальные привычки". Также чиновник считает, что Лондону необходимо "перестать поддерживать всякий сброд по всему миру".

– Прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, – сказал Чуркин в адрес властей Великобритании. Он также добавил, что Лондону стоит оставить мир в покое, сообщает РБК.

Ранее Россия заблокировала французский вариант резолюции по Сирии. Вето было наложено на предложение из-за однобокости документа. В Москве считают, что резолюция грубо искажала реальное положение дел.

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