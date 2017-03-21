Великобритания ввела ограничение на провоз гаджетов на авиарейсах

Британские власти последовали примеру США и запретили провозить электронику в ручной клади авиапассажирам из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно ограничениям, пассажирам придется сдавать в багаж ноутбуки, планшеты DVD-плееры и даже крупные смартфоны. В ручной клади разрешено провозить только гаджеты, размеры которых не превышают 16 х 9,3 х 1,5 см, сообщает ВВС.

Ограничения касаются рейсов из Египта, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Они были введены по рекомендации специалистов в области авиационной безопасности.

Ранее аналогичные меры были приняты американскими властями. В Вашингтоне опасаются, что потенциальные террористы могут прятать в некоторых электронных устройствах бомбы.