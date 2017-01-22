Великобритания скрыла неудачное испытание ракеты Trident
Великобритания скрыла факт неудачного запуска ракеты Trident II D5 в июне прошлого года.
Как уточняется в материале, испытания были проведены с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида.
По словам источника The Sunday Times в ВМС Великобритании, ракета, которая не была оснащена ядерным боезарядом, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.
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