Великобритания скрыла неудачное испытание ракеты Trident

Великобритания скрыла факт неудачного запуска ракеты Trident II D5 в июне прошлого года.

Как уточняется в материале, испытания были проведены с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида.

По словам источника The Sunday Times в ВМС Великобритании, ракета, которая не была оснащена ядерным боезарядом, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.