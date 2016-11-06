Великобритания продолжит работу по реализации Brexit, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, правительство продолжит работу по претворению в жизнь решения британского народа, а парламентариям и пэрам, которые сожалеют об итогах референдума, необходимо признать то решение, которое приняли граждане страны.

Мэй отметила, что политикам необходимо сосредоточиться на соблюдении плана и графика выхода страны из сообщества и на продолжении выработки оптимальной стратегии ведения переговоров с Брюсселем об условиях Brexit.

При этом она подчеркнула, что спешка в таких вопросах - не в национальных интересах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

В июне текущего года в Великобритании был проведен референдум о выходе из состава ЕС. За Brexit проголосовали 52 процента граждан.