Великобритания не признает российское образование

Британские власти отказались подписывать соглашение с Россией о взаимном признании документов об образовании, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с «Брекзитом» убытки», - сказали в диппредставительстве РФ.

Отмечается, что число учеников-россиян в британских частных школах за два года снизилось на 40 процентов.

Российское посольство РФ связывает столь значительное снижение с ухудшением отношений на фоне антироссийской кампании.

Кроме этого, по информации российских дипломатов, в английских школах проводятся «политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников», сообщает «Интерфакс».

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