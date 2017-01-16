Великобритания приготовила эскорт российскому авианосцу

Корабли ВМС Великобритании будут сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», когда он будет проходить мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии.

По словам британского генерала Филиппа Джонса, флот его страны наблюдает за перемещениями российских военных кораблей, которые проявляют самую высокую активность, со времен холодной войны, активность.

Особенно Лондон обеспокоен маневрами российских подводных лодок в районе к северу от Шотландии, сообщает агентство «Экономика сегодня».