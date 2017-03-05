Великобритания предоставит Ираку кредит на развитие инфраструктуры

Великобритания предоставит Ираку кредит на сумму 10 миллиардов фунтов (более 12 миллиардов долларов).

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на министра финансов Ирака Абдель-Разака аль-Иса, займы на развитие получат только британские компании, которые работают в ближневосточном государстве.

Аль-Иса подчеркнул: «Цель этих займов — профинансировать инфраструктурные проекты, в том числе касающиеся водных ресурсов и канализации, на период в 10 лет».

Великобритания в 2003 году принимала участие в свержении режима Саддама Хусейна в Ираке.