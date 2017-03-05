Великобритания предоставит Ираку кредит на развитие инфраструктуры
Великобритания предоставит Ираку кредит на сумму 10 миллиардов фунтов (более 12 миллиардов долларов).
Как передает «Газета.ru» со ссылкой на министра финансов Ирака Абдель-Разака аль-Иса, займы на развитие получат только британские компании, которые работают в ближневосточном государстве.
Аль-Иса подчеркнул: «Цель этих займов — профинансировать инфраструктурные проекты, в том числе касающиеся водных ресурсов и канализации, на период в 10 лет».
Великобритания в 2003 году принимала участие в свержении режима Саддама Хусейна в Ираке.
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