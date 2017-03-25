Великобритания не поддержала российско-китайскую резолюцию по химоружию

Россия в партнерстве с Китаем внесла в Совбез ООН проект резолюции по предотвращению попадания к террористам в Сирии и Ираке химического оружия. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Поводом стало использование боевиками химического оружия в Мосуле, рассказывает РИА Новости. Российский дипломат пояснил: «Чтобы объединить Совет Безопасности в совместной работе по противостоянию вызовам использования химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы распространили повторно вместе в Китаем тот же проект резолюции, который мы распространили ровно год назад».

В 2016 году проект резолюции, предложенный Москвой и Пекином, не был одобрен западными членами Совбеза. Сафронков объяснил актуальность такой резолюции тем, что химический терроризм на Ближнем Востоке снова стал реальной угрозой.

В феврале Россия и Китай выступили против принятия резолюции по санкциям в отношении некоторых представителей Сирии, которые причастны к использованию химического оружия.

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