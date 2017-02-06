Великобритания отмечает юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании празднуют 65-летие правления королевы Елизаветы II, взошедшей на престол в 1952 году.

В ознаменование юбилея в лондонском Грин-Парке прогремит 41 пушечный выстрел. При этом особо пышных мероприятий не будет, поскольку в Соединенном Королевстве громкие торжества традиционно проводятся только по круглым датам правления монархов.

В честь 65-летия правления Елизаветы II британский монетный двор выпустил четыре монеты – три серебряные и одну золотую. Номинал последней равен одной тысяче фунтам и весит она один килограмм, сообщает OAnе.ws.