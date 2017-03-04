Великобритания отказалась заплатить ЕС 60 миллиардов евро после Brexit

Великобритания не заплатит Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из европейского блока. О таком решении заявили юристы британского правительства.

Согласно заключению юристов Великобритании, Брюссель не имеет законных оснований требовать от Соединенного Королевства осуществить выплаты Евросоюзу. По данным газеты «Times», Великобритания может осуществить выплаты добровольно при условии, если это обеспечит стране доступ к сотрудничеству в области правосудия и безопасности.

Ранее сообщалось, что Великобритания обязана заплатить за Brexit 50-60 миллионов евро в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Начало процедуры выхода страны из ЕС запланировано на март 2017 года.