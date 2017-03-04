Великобритания отказалась заплатить ЕС 60 миллиардов евро после Brexit
Великобритания не заплатит Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из европейского блока. О таком решении заявили юристы британского правительства.
Согласно заключению юристов Великобритании, Брюссель не имеет законных оснований требовать от Соединенного Королевства осуществить выплаты Евросоюзу. По данным газеты «Times», Великобритания может осуществить выплаты добровольно при условии, если это обеспечит стране доступ к сотрудничеству в области правосудия и безопасности.
Ранее сообщалось, что Великобритания обязана заплатить за Brexit 50-60 миллионов евро в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Начало процедуры выхода страны из ЕС запланировано на март 2017 года.
Следующая новость Для банков, хранящих деньги на капремонт, разработали новые требования
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии