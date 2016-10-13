Великобритания отказалась от планов собственных военных действий в Сирии

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила журналистам, что правительство Соединенного Королевства не рассматривает вопрос об увеличении своего военного присутствия в Сирии и проведения самостоятельных операций.

- Планов осуществления военных действий не существует. Мы ведем работу с международным сообществом над тем, как положить конец этому конфликту, - цитирует ТАСС выступление сотрудницы канцелярии на Даунинг-стрит.

Таким образом, в правительстве Великобритании опровергли слова министра иностранных дел Бориса Джонсона, заявившего, что Лондон рассматривает возможность проведения собственных военных акций в Сирии.

ВВС Великобритании в настоящее время входят в состав возглавляемой США коалиции и участвуют в бомбардировках позиций террористов в Ираке и Сирии.