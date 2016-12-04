Великобритания не откажется от санкций против России

Великобритания играет ведущую роль в применении санкций и продолжит делать это, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По его словам, действия России в Сирии являются главным фактором оказания санкционных мер Великобританией.

Джонсон отметил, что экономика РФ сокращается из-за падения цен на нефть, а также благодаря санкциям. Об этом сообщает ТАСС.