Великобритания не откажется от санкций против России
Великобритания играет ведущую роль в применении санкций и продолжит делать это, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.
По его словам, действия России в Сирии являются главным фактором оказания санкционных мер Великобританией.
Джонсон отметил, что экономика РФ сокращается из-за падения цен на нефть, а также благодаря санкциям. Об этом сообщает ТАСС.
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