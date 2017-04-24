Великобритания оставляет за собой право ядерного удара

Министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия.

Конкретику и причину такого решения министр раскрывать не стал, заявив, что это может сыграть на руку врагам Великобритании и сделает ядерное сдерживание менее убедительным, сообщает ТАСС.

«Вся суть такого сдерживания заключается в том, чтобы оставить чувство неопределенности в сознании всех, кто мог бы подумать о применении (ядерного) оружия против нашей страны», - отметил Фэллон.

Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявлял:

«Я дал понять, что не будет первого применения (ядерного оружия со стороны Великобритании). Я также высказывался о том, что любое применение ядерного оружия станет катастрофой для всего мира. Мы должны руководствоваться процессом, благодаря которому сможем добиться мира и стабильности».