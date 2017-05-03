Великобритания осталась без парламента
Парламент Великобритании объявлен распущенным перед досрочными выборами, которые должны состояться 8 июня.
Таким образом Соединенное Королевство будет оставаться чуть больше месяца без высшего законодательного органа.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй сегодня встретится с королевой Елизаветой II и формально обсудит с ней роспуск парламента, сообщает издание Sky News.
Досрочные выборы в парламент премьер анонсировала некоторое время назад, заявив, что стране необходимо сильное руководство и стабильность для выхода из состава Евросоюза.
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