Великобритания осталась без парламента

Парламент Великобритании объявлен распущенным перед досрочными выборами, которые должны состояться 8 июня.

Таким образом Соединенное Королевство будет оставаться чуть больше месяца без высшего законодательного органа.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй сегодня встретится с королевой Елизаветой II и формально обсудит с ней роспуск парламента, сообщает издание Sky News.

Досрочные выборы в парламент премьер анонсировала некоторое время назад, заявив, что стране необходимо сильное руководство и стабильность для выхода из состава Евросоюза.