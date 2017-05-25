Великобритания обиделась на США из-за утечки информации о теракте
Манчестерская полиция решила прекратить информирование США о ходе расследования теракта.
Поводом для этого послужила утечка сведений по вине Штатов о личности предполагаемого смертника. Эта информация, а также фото с места трагедии попали в американские СМИ спустя всего сутки после теракта. Это вызвало недовольство британской стороны, передает «ТВ Центр» со ссылкой на ВВС.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что планирует обсудить данный инцидент с президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи глав стран НАТО.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие Салман Абеди, который подозревается в связях с одной из международных террористических группировок. В настоящее время по делу о теракте задержаны восемь человек.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии