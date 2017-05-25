Великобритания обиделась на США из-за утечки информации о теракте

Манчестерская полиция решила прекратить информирование США о ходе расследования теракта.

Поводом для этого послужила утечка сведений по вине Штатов о личности предполагаемого смертника. Эта информация, а также фото с места трагедии попали в американские СМИ спустя всего сутки после теракта. Это вызвало недовольство британской стороны, передает «ТВ Центр» со ссылкой на ВВС.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что планирует обсудить данный инцидент с президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи глав стран НАТО.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека. Предполагается, что взрывное устройство привел в действие Салман Абеди, который подозревается в связях с одной из международных террористических группировок. В настоящее время по делу о теракте задержаны восемь человек.