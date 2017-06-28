Великобритания грозит военным ударом по хакерам

Великобритания готова нанести военный удар по хакерам, организовавшим кибератаку на компьютерную сеть британского парламента.

По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, королевство может прибегнуть к нанесению удара «с воздуха, земли и моря».

Высокопоставленный чиновник также отметил, что следствие установило, что хакеры попытались осуществить атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте.

Ранее хакеры атаковали компьютерную сеть британского парламента, взломав до 90 почтовых аккаунтов, сообщает RT.