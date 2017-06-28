Великобритания грозит военным ударом по хакерам
Великобритания готова нанести военный удар по хакерам, организовавшим кибератаку на компьютерную сеть британского парламента.
По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, королевство может прибегнуть к нанесению удара «с воздуха, земли и моря».
Высокопоставленный чиновник также отметил, что следствие установило, что хакеры попытались осуществить атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте.
Ранее хакеры атаковали компьютерную сеть британского парламента, взломав до 90 почтовых аккаунтов, сообщает RT.
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