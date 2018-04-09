В Великобритании задумались о сносе дома Сергея Скрипаля
В британском городе Солсбери по решению местных властей может быть снесен дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью в начале марта.
Такая же участь, возможно, ожидает итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посещали незадолго до того, как были обнаружены в бессознательном состоянии в парке. Кроме того, еще ряд посещенных ими мест будут обнесены трехметровым забором. Ограда простоит до осени, передает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что Великобритания отказала в выдаче племяннице Скрипаля Виктории из-за опасений, что она может быть связана с российской разведкой.
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