В Великобритании задержан мужчина за призывы к убийству Терезы Мэй

Британские правоохранители задержали мужчину, призывавшего к убийству главы правительства страны Терезы Мэй.

Инцидент произошел на севере Уэльса, в общественном центре деревни Гресфорд. Мэй приехала туда в рамках предвыборной кампании консерваторов.

Протестующий обвинил премьера сокращения бюджетных расходов и в превращении страны в «фашистское государство». Кроме того, он выступал против добычи нефти и газа путем фрекинга и возможной отмены закона, запрещающего охоту на лис с собаками. В ходе акции мужчина трубил в охотничий рог и призывал убить главу правительства ради спасения дикой природы, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полиция отпустила протестовавшего мужчину вскоре после задержания. Обвинений ему предъявлять не стали.