В Великобритании задержан мужчина за призывы к убийству Терезы Мэй
Британские правоохранители задержали мужчину, призывавшего к убийству главы правительства страны Терезы Мэй.
Инцидент произошел на севере Уэльса, в общественном центре деревни Гресфорд. Мэй приехала туда в рамках предвыборной кампании консерваторов.
Протестующий обвинил премьера сокращения бюджетных расходов и в превращении страны в «фашистское государство». Кроме того, он выступал против добычи нефти и газа путем фрекинга и возможной отмены закона, запрещающего охоту на лис с собаками. В ходе акции мужчина трубил в охотничий рог и призывал убить главу правительства ради спасения дикой природы, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Полиция отпустила протестовавшего мужчину вскоре после задержания. Обвинений ему предъявлять не стали.
Следующая новость В Домодедово задержан россиянин с кокаиновыми конфетами
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии