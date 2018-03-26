В Великобритании установили памятник Дэвиду Боуи
Рок-звезда Дэвид Боуи увековечен в бронзе в британском городе Эйлсбери.
Скульптура изображает музыканта в его самых знаменитых сценических образах. Кроме того, в нее вмонтированы колонки, из которых каждый час звучат песни Боуи, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ВВС.
Памятник установлен в самом центре города. В начале 1970-х Боуи представлял в Эйлсбери два своих альбома.
Музыкант скончался от рака в начале 2016 года в возрасте 69 лет.
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