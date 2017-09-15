В Великобритании умер старейший в мире кот

В Великобритании скончался самый старый в мире кот. Ему было 32 года.

В переводе на человеческий срок жизни возраст кота составил 144 года, пишет Daily Mail. Хозяева животного рассказали изданию, что нашли кота в своем саду в 1990 году. По словам ветеринаров, на тот момент ему было пять лет.

В 2015 году кот перенес инсульт. Он боролся с его последствиями, но возраст, в конечном итоге, взял свое.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае умерла самая старая из живущих в неволе панд. Животному было более 30 лет, что по человеческим меркам также превышает 100-летний возраст.