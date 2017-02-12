В Великобритании сообщили о росте хакерских атак со стороны России
Специалисты по кибербезопасности Великобритании заявили о росте числа кибератак, которые осуществляются якобы причастными к России хакерами. Как сообщил глава Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин, каждый месяц в Великобритании фиксируется около 60 кибератак, в том числе якобы попытки причастных к РФ хакеров завладеть информацией о внешней политике и обороне страны.
Атакам подвергаются политические институты, политические партии, парламентские организации и т.п. Кроме того, увеличилось число атак на местные университеты и благотворительные организации. Предполагается, что таким образом хакеры хотят похитить персональные или исследовательские данные, - сообщает «Экономика сегодня».
Отметим, что ранее в «хакерских атаках» Россию обвинили Соединенные Штаты. Вашингтон заявил, что Москва таким образом якобы повлияла на выборы. Чтобы доказать это, пять спецслужб США подготовили развернутый доклад, однако никакой доказательной базы и убедительной аргументации он не содержал, что признали даже в самом Вашингтоне.
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