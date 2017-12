В Великобритании разработали самый маленький мобильник

Размер гаджета Zanco Tiny T1 не превышает пяти сантиметров в высоту. При этом устройство весит всего 13 граммов.

Разработчиками мини-гаджета являются компании Clubit New Media Ltd и Zanco. Аппарат обладает 32 гигабайтами памяти, что позволяет сохранять три сотни контактов и 50 SMS. Телефон поддерживает 13 языков и имеет Micro USB-порт. По причине малых размеров он способен работать только в сети 2G. Аккумулятор устройства рассчитан на три дня работы в режиме ожидания, сообщает портал Gadget to use.

В массовое производство мини-смартофон пока не запущен. Однако разработчики уже собрали необходимую сумму для реализации своего проекта. Предполагается, что минимальная цена Zanco Tiny T1 составит 30 фунтов стерлингов.