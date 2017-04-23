В Великобритании продали шубу спасшейся с «Титаника» пассажирки
В Великобритании на аукционе продали шубу пассажирки «Титаника» Мэйбел Беннетт. Итоговая стоимость лота составила 150 тысяч фунтов стерлингов.
В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, когда теплоход стал тонуть в водах Атлантики, 33-летняя пассажирка первого класса Мэйбел Беннетт накинула поверх сорочки шубу из ягненка. Она успела сесть на шлюпку под номером 5 и спаслась.
Женщина умерла в 1974 году в возрасте 96 лет. Шуба перешла по наследству племяннице Беннетт в 1960-е годы. В 1999 году дальние родственники Мейбел продали вещь на выставке в Америке, сообщает The Telegraph.
Спустя 20 лет она оказалась в Англии. За шубу планировалось выручить от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов, однако покупатель заплатил в два раза больше.
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