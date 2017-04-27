В Великобритании продали с молотка деревню
В Великобритании выставили на аукцион деревню Уэст Хеслертон в графстве Норт-Йоркшир.
Территория населенного пункта составляет 850 га. На ней находятся особняк с двумя десятками комнат, 43 дома, паб, спортивные площадки.
Населенный пункт оценили в 20 миллионов фунтов стерлингов. Приобрела деревню инвестиционная компания Albanwise Ltd. Окончательная сумма сделки не указывается, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на РИА «Новости».
Деревня принадлежала жительнице Великобритании Еве Дануэй, которая получила ее в наследство от своего отца. Несколько лет назад она скончалась. Наследников после нее не осталось.
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